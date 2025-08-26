Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины

На Украине сочли угрозой национальной безопасности личность российского актера театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа Юрия Колокольникова и внесли его в соответствующий список. Такое решение приняло министерство культуры и стратегических коммуникаций этой страны.

Формальным поводом стали съемки актера, а по совместительству кинорежиссера и кинопродюсера, в фильмах, которые финансируются из бюджета Российской Федерации.

«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Колокольников Юрий Андреевич», - приводит ТАСС информацию из министерского приказа.

Напомним, 44-летний Колокольников снялся в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов».

Прежде украинские власти объявили в розыск Анатолия Вассермана, члена Комитета Госдумы по просвещению. Он заявил «Звезде», что отнесся к этому как к анекдоту.