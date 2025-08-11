МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вассерман назвал анекдотом объявление его в розыск на Украине

По словам депутата, таких «анекдотов» будет немало, пока террористическая организация Украина не будет ликвидирована.
2025-08-11 11:04:21
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил «Звезде», что отнесся к информации об объявлении его в розыск на Украине как к анекдоту.

«Ну как можно относиться к действиям людей, пытающихся сделать вид, что от них что-то зависит? Как к анекдоту. Кроме того, я к этому давно привык», - сказал он.

Он также добавил, что если верить бывшему депутату Одесского областного совета Гончаренко*, то еще 10 лет назад служба безопасности террористов Украины возбудила против него уголовное дело по обвинению в сепаратизме.

«Сепаратисты, сторонники отделения Украины от остальной России, называют сепаратистами именно тех, кто борется за общерусское единство. Понятно, что я к этому отнесся точно так же, как к анекдоту», - сказал Вассерман.

По его словам, подобных «анекдотов» будет не мало, пока террористическая организация Украина не будет ликвидирована полностью. Он также добавил, что эта организация, начиная с 2014 года, очень старательно и разнообразно доказала, что опасна для русского большинства жителей тех земель, на которые претендуют - от Львова до Киева, от Одессы до Харькова.

Ранее появилась информация, что СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана. Украинские власти возбудили против него уголовное дело по статье о сепаратизме.

* Алексей Гончаренко - внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ

