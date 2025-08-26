За четыре часа над Россией сбили 37 дронов ВСУ

Российские военнослужащие вечером над регионами РФ сбили 37 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что девять беспилотников сбили в небе над территорией Брянской области, восемь – в Ростовской области, а также шесть в районе Белгородской области. Кроме того, по четыре дрона уничтожили над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три - в Орловской области, два – над Тульской областью и один БПЛА уничтожили над территорией Калужской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, вечером 25 августа ВС РФ сбили семь дронов противника.

