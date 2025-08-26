МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

За четыре часа над Россией сбили 37 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО сработали в Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской и Калужской областях, а также над Черным морем.
2025-08-26 00:57:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие вечером над регионами РФ сбили 37 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что девять беспилотников сбили в небе над территорией Брянской области, восемь – в Ростовской области, а также шесть в районе Белгородской области. Кроме того,  по четыре дрона уничтожили над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три - в Орловской области, два – над Тульской областью и один БПЛА уничтожили над территорией Калужской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, вечером 25 августа ВС РФ сбили семь дронов противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #беспилотники #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 