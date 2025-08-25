МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией вечером сбили семь украинских дронов

Средства ПВО сработали над Крымом, в Калужской, Брянской и Орловской областях.
2025-08-25 00:09:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие вечером сбили над территорией РФ семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили по два летательных аппарата в небе над республикой Крым, Калужской и Брянской областями. Еще один дрон уничтожили в Орловской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 23 августа за два часа ВС РФ сбили 20 дронов противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
