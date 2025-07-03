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ФСБ показала, как россиянка закладывала бомбу под машину сотрудника ОПК

В Санкт-Петербурге задержали гражданку 2002 года рождения, причастную к подготовке теракта.
Марина Крижановская 2025-07-03 09:54:47
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Российские силовики задержали россиянку, причастную к подготовке террористического акта по заданию спецслужб Украины. Кадры ареста показал ЦОС ФСБ России.

На них видно, как девушка с пакетами направляется к местной парковке, затем ходит там, осматривается и около одной из машин приседает, протягивая руку под днище автомобиля. Затем быстро скрывается с места происшествия. Ее тут же скрутили сотрудники спецслужб.

Уточняется, что гражданка РФ сама вышла на связь с представителями Украины, заявив о готовности участвовать в диверсионно-террористической деятельности. В качестве награждения она просила содействия в выезде из страны и получении гражданства одной из европейских стран.

Кроме того, молодая россиянка по заданию куратора наносила надписи в поддержку Украины в общественных местах Московского региона, также попыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

В апреле этого года она приехала в Северную столицу, где наблюдала за сотрудником одного из оборонных предприятий, чтобы потом устроить подрыв его авто при помощи предоставленного украинской стороной самодельного взрывного устройства (СВУ).

Накануне в Запорожской области задержали троих жителей, спонсировавших ВСУ и спецслужбы Украины.

#Санкт-Петербург #ФСБ РФ #Задержание #россияне #подготовка теракта
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