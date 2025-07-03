ФСБ показала, как россиянка закладывала бомбу под машину сотрудника ОПК

Российские силовики задержали россиянку, причастную к подготовке террористического акта по заданию спецслужб Украины. Кадры ареста показал ЦОС ФСБ России.

На них видно, как девушка с пакетами направляется к местной парковке, затем ходит там, осматривается и около одной из машин приседает, протягивая руку под днище автомобиля. Затем быстро скрывается с места происшествия. Ее тут же скрутили сотрудники спецслужб.

Уточняется, что гражданка РФ сама вышла на связь с представителями Украины, заявив о готовности участвовать в диверсионно-террористической деятельности. В качестве награждения она просила содействия в выезде из страны и получении гражданства одной из европейских стран.

Кроме того, молодая россиянка по заданию куратора наносила надписи в поддержку Украины в общественных местах Московского региона, также попыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

В апреле этого года она приехала в Северную столицу, где наблюдала за сотрудником одного из оборонных предприятий, чтобы потом устроить подрыв его авто при помощи предоставленного украинской стороной самодельного взрывного устройства (СВУ).

Накануне в Запорожской области задержали троих жителей, спонсировавших ВСУ и спецслужбы Украины.