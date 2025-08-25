Депутат рассказал о новшествах в сфере труда с 1 сентября

С наступлением осени в России меняется сразу несколько мер, связанных с расчетом оплаты работы в ночную смену или вычисления среднего заработка. Также изменены типовые формы договоров и фискальные чеки. О нововведениях рассказал депутат Алексей Говырин.

По его словам, теперь надбавка за труд в ночные смены не может быть ниже 20% от часовой оплаты или оклада, пересчитанного на час. Причем ранее работодатель мог ориентироваться на свои местные акты и прежнее постановление, однако теперь нижняя планка едина для всех. Говырин отметил, что теперь доплату необходимо четко рассчитать.

Говоря о договорах, депутат уточнил, что утверждены их новые формы. Также компании будут обязаны передавать обезличенные данные.

«Кроме того, утверждены новые типовые формы договоров, чтобы у работодателей не было произвольных условий. В сфере персональных данных вводятся сразу несколько новшеств. Теперь компании обязаны по требованию Минцифры передавать обезличенные данные в государственную систему», - сообщил собеседник телеканала RT.

Проработан и механизм исчисления среднего заработка при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий, например, учитываются премии, надбавки, стимулирующие выплаты. Но исключены периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребенком и время, которое человек не работал не по своей вине.

«Серьезно переработан порядок исчисления среднего заработка. Новый документ заменяет старое постановление, действовавшее с 2007 года. В него вошли подробные списки выплат, которые обязательно учитываются. <...> Отдельный порядок для расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Теперь это всегда среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что исключает споры при резких колебаниях зарплаты», - уточнил Алексей Говырин, добавив, что расчет командировочных тоже упорядочен.

Прежде «Звезда» сообщала, что новый порядок расчета среднего заработка не отразится на отпускных. Собеседник Ярослав Нилов пояснил, что с 1 сентября 2025 года по 30 сентября 2031 года будет применяться новый механизм расчета выходного пособия, отличие которого состоит в том, что выплаченное работнику поощрение также будет учитываться.