Депутат: новый порядок расчета среднего заработка не отразится на отпускных

Вводимый в России с 1 сентября новый порядок расчета среднего заработка влияет на выплату выходного пособия, но не отразится на расчетах отпускных. В разговоре со «Звездой» председатель Комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что теперь с 1 сентября этого года по 30 сентября 2031 года будут использовать новый механизм расчета, отличие которого состоит в том, что выплаченное работнику поощрение также будет учитываться.

Также Нилов заострил внимание на том, что именно стоит называть выходным пособием и когда его выплачивают.

«Например, штатное расписание изменяется, по состоянию здоровья сотрудник не может дальше на соответствующей позиции продолжать работу. Например, условия труда не позволяют работнику дальше продолжать работать на данной позиции, преобразования, реструктуризации организации. Это не расчет среднего заработка для того, чтобы выплатить отпускные или компенсировать не истраченную часть отпуска», - прокомментировал нововведения председатель думского комитета по труду.

По его словам, все эти условия зафиксированы трудовым законодательством. В таком случае право на пособие выходное возникает, оно рассчитывается.

Нилов подчеркнул, что речь идеи именно о выплатах, связанных с выходным пособием конкретного работника в конкретном случае.

С начала этого месяца работающим российским пенсионерам повысили страховые пенсии. Переоформлять ничего не потребуется, все произойдет в автоматическом режиме.