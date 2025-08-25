МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми

Их доставят на борту МЧС в город Курильск.
Глеб Владовский 2025-08-25 05:33:43
© Фото: Владимир Михайлов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Пропавших на Курилах десятерых туристов нашли живыми. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

«Все десять человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильск», - написал он в своем телеграм-канале.

Глава муниципалитета добавил, что жизни и здоровью участников турпохода ничто не угрожает, а медицинский персонал проведет их осмотр и при необходимости окажет помощь.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в связи с пропажей группы из девяти женщин-туристок и мужчины-гида.

Напомним, незарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на вулкан Баранского. В какой-то момент они перестали выходить на связь. Для проведения поисковой операции МЧС РФ направило сухопутную и воздушную группы.

#сахалинская область #Курильские острова #Курилы #Туристы #МЧС России #поиск пропавших #константин истомин
