Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавших на Курилах туристов

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для проведения поиска группы пропавших на Курилах туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На острове Итуруп незарегистрированная тургруппа из девяти женщин и мужчины-гида совершала восхождение на вулкан Баранского... Для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 24 августа на их поиск направили группу из 28 специалистов и восьми единиц техники. Сложности в проведении поисковых работ связаны с низкой облачностью и густым туманом в районе вулкана Баранского.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в связи с пропажей группы туристов, выдвинувшихся к возвышенности.