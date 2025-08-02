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Полянский указал на лицемерие секретариата ООН

Профильные сотрудники организации занимаются политической эксплуатацией украинского кризиса, подчеркнул и.о. постпреда РФ при ООН.
Дима Иванов 2025-08-02 05:05:15
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Постоянное представительство России при ООН обвинило сотрудников Секретариата организации в лицемерии и указало на политическую эксплуатацию украинского кризиса западными странами в Совете Безопасности.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники Секретариата демонстрируют лицемерие, уклоняясь от признания информации об украинских преступлениях под предлогом невозможности её проверки, что, по его мнению, подрывает авторитет ООН.

Он отметил, что Россия не возражает против обсуждения украинского кризиса как такового, но выступает против использования трагедии украинского народа, ставшего заложником политики Зеленского и его стремления служить западным геополитическим интересам, в политических целях в рамках Совета Безопасности.

Полянский также подчеркнул, что подобный подход отражает крайнее неуважение и равнодушие к судьбам тысяч людей, страдающих и погибающих в других конфликтах по всему миру, по которым западные страны, как он считает, не торопятся инициировать заседания.

Ранее Полянский прокомментировал перепалку между Китаем и США в ООН из-за якобы поставок китайских компонентов БПЛА в Россию.

#в стране и мире #ООН #СБ ООН #Дмитрий Полянский #украинский конфликт
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