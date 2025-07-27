Полянский прокомментировал ссору между Китаем и США из-за БПЛА

Представители США обвинили Китай в поставках БПЛА россиянам. Китайцы жестко ответили им, в результате чего произошла перепалка.

Первый заместитель постоянного постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский дал комментарий, назвав привычным спор о поставке России компонентов для дронов.

«Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов. Китай всегда жестко отвечает», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу на заседании Совета Безопасности Объединенных Наций США и Китай поругались из-за Украины. Пекин жестко ответил Вашингтону на обвинения в поставках БПЛА. Американцы призывали страны не поставлять России товары двойного значения. Представитель США Дороти Ши просила Китай перестать «подпитывать российскую агрессию».