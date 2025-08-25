В Турции за шпионаж арестовали экс-главу оборонного концерна

В Турции арестовали бывшего руководителя местного оборонного концерна по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила газета Sabah.

По данным издания, экс-глава MKE Исмет Сайхан также подозревается в участии в организованной преступной группе.

«Сайхана задержали в Анкаре в рамках расследования коррупционных дел в мэрии Стамбула. В его квартире и офисе прошли обыски, во время которых нашли документы, подтверждающие подозрения», - пишет 360.ru.

Ранее сообщалось, что мэра Антальи Мухиттина Бечека арестовали по обвинению в коррупции.