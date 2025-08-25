МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции за шпионаж арестовали экс-главу оборонного концерна

В ходе обысков квартиры и офиса Сайхана были найдены документы, подтвердившие подозрения.
Глеб Владовский 2025-08-25 04:55:05
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Турции арестовали бывшего руководителя местного оборонного концерна по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила газета Sabah.

По данным издания, экс-глава MKE Исмет Сайхан также подозревается в участии в организованной преступной группе.

«Сайхана задержали в Анкаре в рамках расследования коррупционных дел в мэрии Стамбула. В его квартире и офисе прошли обыски, во время которых нашли документы, подтверждающие подозрения», - пишет 360.ru.

Ранее сообщалось, что мэра Антальи Мухиттина Бечека арестовали по обвинению в коррупции.

#в стране и мире #шпионаж #Турция #арест #оборонный концерн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 