Мэра Антальи арестовали по обвинению в коррупции

Суд арестовал мэра турецкой Антальи Мухиттина Бечека, обвиняемого во взятках. Об этом сообщает гостелеканал TRT haber.

«Мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, был арестован», - передали в эфире.

Ранее сообщалось о задержании Бечека и еще двух градоначальников - Аданы и Адыямана. Все трое представляют оппозиционную власти Республиканскую народную партию.

Задержания были произведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его арест вызвал массовые протесты.

Ситуацию уже прокомментировал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, оппозиция пытается повлиять на правоохранительные органы и судебную систему Турции.