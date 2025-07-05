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Мэра Антальи арестовали по обвинению в коррупции

Глава города принадлежит к оппозиционной партии.
Константин Денисов 2025-07-05 23:26:37
© Фото: bocekmuhittin, Telegram

Суд арестовал мэра турецкой Антальи Мухиттина Бечека, обвиняемого во взятках. Об этом сообщает гостелеканал TRT haber.

«Мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, был арестован», - передали в эфире.

Ранее сообщалось о задержании Бечека и еще двух градоначальников - Аданы и Адыямана. Все трое представляют оппозиционную власти Республиканскую народную партию.

Задержания были произведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его арест вызвал массовые протесты.

Ситуацию уже прокомментировал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, оппозиция пытается повлиять на правоохранительные органы и судебную систему Турции.

#в стране и мире #Турция #коррупция #Задержание #аресты #Анталья
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