В США застрелили пытавшегося проникнуть на военную базу водителя

На военно-воздушной базе Девис-Монтен в штате Аризона сотрудники службы безопасности застрелили водителя автомобиля, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию объекта, сообщил телеканал CBS со ссылкой на заявление ВВС США.

Согласно заявлению, инцидент произошел в пятницу, когда гражданское лицо, не остановившись для идентификации у главных ворот, вело автомобиль хаотично, врезалось в заграждение для транспорта и попыталось сдать назад. Сотрудник службы безопасности применил оружие, в результате чего подозреваемый был убит.

Представители базы выразили сожаление в связи с гибелью гражданского лица, но подчеркнули, что действия службы безопасности соответствовали

Ранее сообщалось, что житель города Анаконда в штате Монтана (США) застрелил четырех человек, а затем угнал припаркованный рядом пикап и скрылся с места преступления.