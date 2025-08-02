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В США застрелили пытавшегося проникнуть на военную базу водителя

Представители базы выразили сожаление, но подчеркнули, что действовали по инструкции.
Дима Иванов 2025-08-02 05:32:34
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress

На военно-воздушной базе Девис-Монтен в штате Аризона сотрудники службы безопасности застрелили водителя автомобиля, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию объекта, сообщил телеканал CBS со ссылкой на заявление ВВС США.

Согласно заявлению, инцидент произошел в пятницу, когда гражданское лицо, не остановившись для идентификации у главных ворот, вело автомобиль хаотично, врезалось в заграждение для транспорта и попыталось сдать назад. Сотрудник службы безопасности применил оружие, в результате чего подозреваемый был убит.

Представители базы выразили сожаление в связи с гибелью гражданского лица, но подчеркнули, что действия службы безопасности соответствовали

Ранее сообщалось, что житель города Анаконда в штате Монтана (США) застрелил четырех человек, а затем угнал припаркованный рядом пикап и скрылся с места преступления.

#в стране и мире #сша #ВВС США #военная база #аризона #застрелили
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