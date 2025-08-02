Американец застрелил четырех человек в баре в Монтане и угнал пикап

Житель города Анаконда в штате Монтана (США) застрелил четырех человек, а затем угнал припаркованный рядом пикап и скрылся с места преступления. Об этом сообщает NBC.

Стрельба произошла в баре «Сова», который находится по соседству с жилищем подозреваемого - его опознали как 45-летнего Майкла Брауна. По неподтвержденным данным, он ветеран боевых действий.

Полиция опубликовало в Facebook* фото подозреваемого. В городе объявлен план перехват. Стрелок мог знать жертв, в городе проживает всего около девяти тысяч человек.

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