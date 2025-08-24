МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Удары FPV-дронов нарушили связь ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие ищут и уничтожают цели с оптоволоконных и радиоуправляемых FPV-дронов.
2025-08-24 11:41:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов разгромили антенны и радиолокационные системы ВСУ и дезорганизовали работу систем связи противника на Красноармейском направлении. Минобороны показало кадры работы бойцов соединения специального назначения группировки войск «Центр».

Военнослужащие ищут цели с оптоволоконных и радиоуправляемых FPV-дронов. Обычно противник маскирует оборудование в деревьях и кустах. Операторы находят антенные системы, замаскированные радиолокационные комплексы и другие технические средства, а потом целенаправленно выбивают их.

Во время воздушных операций особое внимание уделяется разведывательным и тяжелым беспилотникам ВСУ. Эти аппараты также подвергаются точечным ударам.

Постоянные атаки FPV-дронов разрушают систему связи противника и значительно затрудняют координацию подразделений ВСУ на передовой.

Ранее в Минобороны России показали, как дроноводы «Рубикона» сожгли украинский танк Т-64БВ под Мирноградом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #связь #беспилотники #спецоперация #FPV-дроны #группировка войск «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 