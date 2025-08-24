Удары FPV-дронов нарушили связь ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы FPV-дронов разгромили антенны и радиолокационные системы ВСУ и дезорганизовали работу систем связи противника на Красноармейском направлении. Минобороны показало кадры работы бойцов соединения специального назначения группировки войск «Центр».

Военнослужащие ищут цели с оптоволоконных и радиоуправляемых FPV-дронов. Обычно противник маскирует оборудование в деревьях и кустах. Операторы находят антенные системы, замаскированные радиолокационные комплексы и другие технические средства, а потом целенаправленно выбивают их.

Во время воздушных операций особое внимание уделяется разведывательным и тяжелым беспилотникам ВСУ. Эти аппараты также подвергаются точечным ударам.

Постоянные атаки FPV-дронов разрушают систему связи противника и значительно затрудняют координацию подразделений ВСУ на передовой.

Ранее в Минобороны России показали, как дроноводы «Рубикона» сожгли украинский танк Т-64БВ под Мирноградом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.