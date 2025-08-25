МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки «Центр» форсировали реку при освобождении Филии

В Филии противник потерял до 420 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станции контрбатарейной борьбы.
2025-08-25 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» показали, как проходило освобождение населенного пункта Филия в Днепропетровской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

В ходе активного наступления наши штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону украинских боевиков. Огневую поддержку мотострелкам активно оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов. Они уничтожали личный состав ВСУ.

Зачистив населенный пункт от украинских формирований, мотострелки развернули российский флаг на крыше одного из зданий центральной улицы.

Ранее сообщалось об освобождении Филии от боевиков ВСУ. В МО РФ уточнили, что противник потерял до 420 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станции контрбатарейной борьбы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #освобождение #Днепропетровская область #Филия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 