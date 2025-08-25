Бойцы группировки «Центр» форсировали реку при освобождении Филии

Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» показали, как проходило освобождение населенного пункта Филия в Днепропетровской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

В ходе активного наступления наши штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону украинских боевиков. Огневую поддержку мотострелкам активно оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов. Они уничтожали личный состав ВСУ.

Зачистив населенный пункт от украинских формирований, мотострелки развернули российский флаг на крыше одного из зданий центральной улицы.

Ранее сообщалось об освобождении Филии от боевиков ВСУ. В МО РФ уточнили, что противник потерял до 420 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станции контрбатарейной борьбы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.