МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области

Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России.
2025-08-24 12:10:03
© Фото: Минобороны России

Российская армия освободила населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки украинские вооруженные силы понесли потери в количестве до 420 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились там одной боевой бронированной машины, двух артиллерийских орудий, 13 автомобилей и станции контрбатарейной борьбы. Там же уничтожены два склада с боеприпасами.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили места хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», цех производства и склад беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #освобождение #Днепропетровская область #группировка войск «Центр» #Филия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 