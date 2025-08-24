Российская армия освободила населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки украинские вооруженные силы понесли потери в количестве до 420 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились там одной боевой бронированной машины, двух артиллерийских орудий, 13 автомобилей и станции контрбатарейной борьбы. Там же уничтожены два склада с боеприпасами.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили места хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», цех производства и склад беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.