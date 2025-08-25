МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 28 человек

В регионе сняли режим ЧС.
Константин Денисов 2025-08-25 22:04:30
© Фото: GUmchs62, Telegram

Количество погибших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 28 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

«На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз», - сообщил глава региона.

Он также объявил о завершении поисково-спасательных работ на месте происшествия.

Кроме того, в области снят режим ЧС.

Напомним, в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной на предприятии прогремел взрыв. Некоторых пострадавших госпитализировали в Москву, среди них в том числе были тяжело раненые. Некоторых доставали позже из-под завалов.

СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, расследование продолжается. По предварительной информации, причиной стала детонация боеприпаса.

#в стране и мире #взрыв #Рязанская область #МЧС #павел малков
