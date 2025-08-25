Воробьев: живое общение сохранится при внедрении ИИ в соцпроекты Подмосковья

В Московской области планируют и дальше внедрять искусственный интеллект для оказания разного рода услуг населению, однако при этом не допускают отказа от живого общения. Об этом сообщает 360.ru.

«Мы ведем большую работу по трансформации. Делаем это, чтобы быть конкурентоспособными, убрать волокиту, неудобства, избыточную бюрократию. Но важно, чтобы каждый житель имел возможность коммуникации. Никакого ИИ», - подчеркнул глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, отказ от личной коммуникации недопустим, поскольку этот компонент является важнейшим в работе всех госструктур.

Воробьев раскрыл, что из 470 трансформационных проектов в 18 сферах реализован 61. При этом работа по дальнейшей трансформации рабочих процессов продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о едином портале для обмена ИИ-решениями.