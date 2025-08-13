Губернатор Подмосковья рассказал о едином портале для обмена ИИ-решениями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об успехах Московской области в разработке проектов с использованием искусственного интеллекта: за три года количество таких проектов выросло более чем в четыре раза. Глава Подмосковья напомнил, что все эти разработки собраны на единой платформе «Цифровой регион», которая осенью станет федеральной площадкой для обмена ИИ-решениями.

«Несколько лет назад мы запустили портал „Цифровой регион“. Это витрина успешных цифровых проектов, своего рода библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в самых разных сферах», - рассказал он 360.ru.

Благодаря работе Центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, платформа стала площадкой для обмена лучшими практиками. Скоро информация станет доступна не только для органов власти, но и для предпринимателей, что позволит регионам не тратить лишние средства на разработку с нуля.

Ранее школьники из России победили на Международной олимпиаде по ИИ в Китае. Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.