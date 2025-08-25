Жена Свечникова будет добиваться привлечения воздушных сил и водолазов к поискам

Супруга Николая Свечникова, который пропал во время заплыва через Босфор, добивается привлечения воздушных сил и водолазов к поискам мужа. Антонина рассказала «Звезде», что требует от консульства документ о проведенных работах.

«На данный момент информации о местонахождении моего супруга нет. Я пришла в консульство для того, чтобы мне предъявили документ о том, какие работы проведены. Я хочу добиться воздушных сил для поисков и водолазов, привлечь все возможные силы», - сказала девушка.

Она узнала о пропаже мужа, когда на телефонный звонок ответил ученик Николая. Он сообщил, что о местонахождении пловца ничего не известно. По словам Антонины, полиция отреагировала на происшествие спустя несколько часов после пропажи.

Стамбульские власти проверили записи камер видеонаблюдения и чипы, которые прикрепляли к ногам пловцов, сообщила администрация турецкого мегаполиса. Расследуются причины и обстоятельства исчезновения спортсмена.

Ранее организатор заплыва через Босфор рассказал о поисках Николая Свечникова. По его словам, о пропаже стало известно сразу, на заплыве была система считывания времени на старте и на финише - фиксируется прыжок в воду и время выхода на финише.