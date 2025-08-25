МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Друг пропавшего в Турции пловца рассказал о проблемах с гидрокостюмом

Россиянин не смог финишировать в международном заплыве.
Константин Денисов 2025-08-25 16:22:44
© Фото: beswim__ / Instagram* © Видео: ТРК «Звезда»

Друг российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Турции, Дмитрий Береговой в беседе с телеканалом «Звезда» назвал возможные причины его исчезновения.

По словам Дмитрия, Свечников отправился в Турцию вместе со своими учениками. Он был хорошо подготовлен физически, поэтому Береговой опроверг версии о том, что Николаю не хватило сил.

Дмитрий заметил, что организаторы заплыва в Босфоре - одни из немногих, кто запрещает использовать буйки и трекеры для отслеживания местоположения участников соревнований. Именно поэтому, по его версии, искать Николая стали слишком поздно.

Также Береговой вспомнил, что Свечников жаловался на гидрокостюм для плавания на открытой воде, который был для него неудобным.

«Он жаловался на то, что ему костюм передавливает, маловат по размеру. Кто с ним был на корабле, говорили о жалобах на костюм», - сказал Дмитрий.

Другой возможной причиной Береговой назвал проблемы со здоровьем.

Ранее версию о проблемах со здоровьем озвучил и многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

