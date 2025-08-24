На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов

На Курилах пропала группа туристов, выдвинувшихся к вулкану Баранского, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области. Связь с ними пропала вечером 23 августа.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении ведомства.

Группа состояла из десяти женщин и одного гида-мужчины, они могли заблудиться из-за тумана, сообщил «Звезде» бывший сотрудник экстренных служб, знакомый с местностью. Как только он рассеется, пропавших найдут, возможно, привлекут вертолет.

В поисках принимают участие военные, спасатели, полицейские и работники администрации, за день они обследовали территорию радиусом более семи километров.

Уточняется, что на месте не обнаружили следов диких животных, которые могли бы напасть на группу.