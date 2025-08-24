МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов

Предварительно, они могли заблудиться из-за тумана, как только он рассеется, их найдут, возможно, к поискам привлекут вертолет.
Лиза Губина 2025-08-24 18:49:38
© Фото: Aleksander Lyskin Russian Look Global Look Press

На Курилах пропала группа туристов, выдвинувшихся к вулкану Баранского, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области. Связь с ними пропала вечером 23 августа.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении ведомства.

Группа состояла из десяти женщин и одного гида-мужчины, они могли заблудиться из-за тумана, сообщил «Звезде» бывший сотрудник экстренных служб, знакомый с местностью. Как только он рассеется, пропавших найдут, возможно, привлекут вертолет.  

В поисках принимают участие военные, спасатели, полицейские и работники администрации, за день они обследовали территорию радиусом более семи километров.

Уточняется, что на месте не обнаружили следов диких животных, которые могли бы напасть на группу.

#сахалинская область #Курильские острова #Туристы #Уголовное дело #поиски #ск россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 