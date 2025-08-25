МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ опубликовало кадры боев за Запорожское в Днепропетровской области

Съемка ведется с беспилотников. Из кадров следует, что бойцы группировки «Восток» действуют при поддержке артиллерии и ударных БПЛА, а затем поднимают российский флаг в населенном пункте.
2025-08-25 15:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское Минобороны опубликовало видео боев за Запорожское в Днепропетровской области. На кадрах фиксируются серии точных поражений. Сначала - мощные разрывы в открытом поле, несколько столбов серого дыма почти одновременно, что указывает на удар по нескольким целям или позициям в одной линии.

Есть кадры прицеливания с прицельной сеткой, по которым понятно, что удары корректировались в реальном времени. Далее следуют попадания в окопы и укрытия - из траншей и землянок поднимаются облака пыли и дыма, местами виден открытый огонь. В лесополосе отмечены отдельные поражения - взрывы у кромки деревьев с выбросом обломков. В отдельном эпизоде лежит горящая техника на проселке - машина объята пламенем, в небо уходит густой черный дым.

Ночью применялась тепловизионная камера - на кадрах видно возгорание объекта. Финальные планы - подъем российского триколора и боевого знамени подразделения, а также общий вид района с характерными воронками и разрушенными строениями на окраинах.

По данным Минобороны, Запорожское освобождено силами 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Артиллерия и беспилотная авиация подавили огневые точки в лесополосах, уничтожены свыше 10 единиц техники, заняты подготовленные оборонительные сооружения противника. Установление контроля над населенным пунктом улучшило тактическое положение и лишило ВСУ еще одного опорного узла на направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #запорожское
