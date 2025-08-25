МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шлея под хвост: эксперт назвал нелогичной поддержку Киева Берлином

Нынешние власти Германии, как и предыдущие, находятся в плену иллюзий своих нарративов в отношении Украины и России.
Дарина Криц 2025-08-25 10:54:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Действия властей Германии по бесконечной поддержке Украины в ущерб интересов собственных граждан нельзя назвать иначе как алогичными и иррациональными.

В комментарии «Звезде» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин охарактеризовал поступки Берлина, применив выражение «Попала шлея под хвост».

«Нельзя не замечать причин, по которым Россия проводит специальную военную операцию. Но, знаете, есть такое русское выражение: "Попала шлея под хвост". Мне кажется, что германскому руководству вот эта шлея под хвост как раз попала. В этой ситуации они будут продолжать себя вести иррационально. И, конечно, во вред своей экономике», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Мухин сравнил поступки нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца с его предшественником Олафом Шольцем, по его словам, оба режима оказались в плену своих иллюзий и заложниками своих же нарративов относительно Украины и России. А якобы забота об Украине - иррациональна и не поддается логике.

Напомним. канцлер Мерц сделал заявление, что его государство больше не может поддерживать прежний объем расходов на социальное обеспечение, а на пособия в 2024 году выделено рекордные 47 миллиардов евро.

#Германия #Фридрих Мерц #наш эксклюзив #социальное обеспечение #поддержка Украины
