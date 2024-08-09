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В Петербурге спустили на воду тральщик «Афанасий Иванников»

«Афанасий Иванников» - это уже девятый корабль противоминной обороны проекта «Александрит».
Роман Закурдаев 2024-08-09 11:53:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась торжественная церемония спуска корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников».

Это уже девятый морской тральщик проекта 12 700 «Александрит». Он получил свое имя в честь участника Великой Отечественной войны, который командовал тральщиком Т-115. 

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев заметил, что «Афанасий Иванников» будет принят в состав ВМФ России до конца этого года - для этого ему предстоит пройти ходовые испытания. Служить этот корабль будет на Северном флоте. 

В торжественной церемонии принял участие главком ВМФ России Александр Моисеев.

Тральщиков этого проекта в Военно-морском флоте становится все больше и больше - так, например, ранее «Звезда» показала закладку корабля противоминной обороны «Виктор Корнер».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Санкт-Петербург #Александр Моисеев #тральщик #Александрит #наш эксклюзив #Афанасий Иванников
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