МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Редкое морское животное заметили в Китае впервые за 30 лет

Дюгоня, находящегося под угрозой исчезновения, удалось снять на камеру у побережья Южно-Китайского моря.
Сергей Дьячкин 2025-08-24 06:14:12
© Фото: Andrey Nekrasov, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Южно-Китайском море впервые за последние тридцать лет заметили редкое морское животное — дюгоня. Его обнаружили у рифа Юншу рядом с островом Наньша. Об этом сообщает 360 со ссылкой на издание Naked Science.

Последний раз в этом районе дюгоня замечали только в 2008 году, но тогда животное обнаружили уже мертвым. Это произошло в окрестностях города Дунфан.

Дюгоня принято считать прототипом легенд о русалках, к чему отсылает даже его имя: от малайского duyung, что означает «морская дева».

Животное является единственным ныне живущим видом из семейства дюгоневых и отряда сирен. Других современных представителей семейства и отряда не осталось. Так, относившаяся к нему стеллерова корова была истреблена еще в восемнадцатом веке.

Дюгонь занесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Добыча животных разрешена только в качестве традиционного промысла аборигенных народов.

В КНР дюгонь получил статус вида, находящегося под особой охраной государства.

Напомним, как руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди», член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков рассказал о том, что деревья, занесенные в Красную книгу и служащие местом обитания краснокнижных животных или растений, нельзя рубить даже на собственном дачном участке.

#Китай #Животные #красная книга #Дюгонь #исчезающий вид
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 