Редкое морское животное заметили в Китае впервые за 30 лет

В Южно-Китайском море впервые за последние тридцать лет заметили редкое морское животное — дюгоня. Его обнаружили у рифа Юншу рядом с островом Наньша. Об этом сообщает 360 со ссылкой на издание Naked Science.

Последний раз в этом районе дюгоня замечали только в 2008 году, но тогда животное обнаружили уже мертвым. Это произошло в окрестностях города Дунфан.

Дюгоня принято считать прототипом легенд о русалках, к чему отсылает даже его имя: от малайского duyung, что означает «морская дева».

Животное является единственным ныне живущим видом из семейства дюгоневых и отряда сирен. Других современных представителей семейства и отряда не осталось. Так, относившаяся к нему стеллерова корова была истреблена еще в восемнадцатом веке.

Дюгонь занесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Добыча животных разрешена только в качестве традиционного промысла аборигенных народов.

В КНР дюгонь получил статус вида, находящегося под особой охраной государства.

