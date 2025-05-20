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Эксперт рассказал, какие деревья нельзя рубить даже на своем участке

Закон налагает на дачников определенные ограничения.
Константин Денисов 2025-05-20 16:38:03
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Вся растительность на дачном участке принадлежит его собственнику, однако для того, чтобы избавиться от некоторых ее видов, необходимо проконсультироваться с компетентными органами. Об этом в беседе с aif.ru рассказал руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди», член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков.

«Во-первых, нельзя рубить деревья, занесенные в Красную книгу, федеральную или региональную, или те, которые являются местом обитания краснокнижных животных или растений. Во-вторых, полученную древесину нельзя продавать, только самому пустить на дрова», - сообщил Кобяков.

Он пояснил, что перед тем, как срубить даже угрожающее имуществу дерево, необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления.

Если же решить вопрос самостоятельно, можно нарваться на крупный штраф. Если речь идет о краснокнижных деревьях, то сумма составит до нескольких сотен тысяч рублей. В отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность. Например, если объект располагался в природоохранной зоне.

Ранее в Госдуме предупредили дачников о новых штрафах, которые начали действовать с 2025 года.

#в стране и мире #штраф #дача #деревья #красная книга
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