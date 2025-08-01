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США выделят $3,5 млрд на производство ракет для Украины

Поставки также пойдут в Финляндию, Литву, Польшу, Германию, Израиль и Японию.
Дима Иванов 2025-08-01 02:02:59
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress

США выделят до $3,5 млрд на производство ракет AMRAAM для Украины и ряда других государств, сообщается на сайте Пентагона.

Контракт, заключенный с компанией Raytheon Technologies, предусматривает выпуск усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух», а также создание телеметрических систем, поставку запасных частей для начального и полевого использования и обеспечение технической поддержки производства.

Поставки ракет запланированы для Украины, Литвы, Израиля, Польши, Финляндии, Германии, Японии и других стран. Завершение работ ожидается в третьем квартале 2031 года.

Ранее в Пентагоне сообщили, что компания Lockheed Martin получит дополнительное финансирование в размере 2 миллиардов долларов для производства ракет-перехватчиков.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Пентагон #AMRAAM #военная помощь украине
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