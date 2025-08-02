В США начали расследование против занимавшегося делами Трампа экс-спецпрокурора

Управление специального прокурора начало официальное расследование в отношении Джека Смита, бывшего специального прокурора Минюста США, курировавшего два уголовных дела против президента Дональда Трампа при администрации Байдена: по обращению с секретными документами и попытке захвата Капитолия 6 января 2021 года, пишет New York Post. Оба дела были впоследствии прекращены.

Расследование началось после письма сенатора Тома Коттона, который заявил, что действия Смита были направлены на срыв предвыборной кампании Трампа в 2024 году и подрывали его политические усилия, что, по его мнению, является незаконной предвыборной деятельностью.

Коттон отметил, что судебные действия Смита не имели оснований, кроме попытки повлиять на выборы, включая ускорение расследований для назначения судебных заседаний, мешавших ключевым политическим событиям, таким как кокусы в Айове. Он подчеркнул, что такие действия не были оправданными и носили политический характер.

Смит, назначенный генпрокурором Мерриком Гарландом и ушедший в отставку в январе после прихода Трампа к власти, подвергался критике республиканцев, считавших его расследования попыткой использовать правосудие против Трампа. Смит утверждал, что его работа соответствовала юридическим протоколам и не зависела от политического влияния.

Ранее Дональд Трамп назвал новые сведения о якобы влиянии России на президентские выборы в США в 2016 году крупнейшим скандалом в истории страны.