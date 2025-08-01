МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал крупнейшим скандалом в истории США данные о вмешательстве РФ в выборы

Ранее Белый дом получил доказательства того, что дело о влиянии Москвы на президентские выборы в США 2016 года было сфабриковано.
Константин Денисов 2025-08-01 18:45:12
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал новые сведения о влиянии России на президентские выборы в США в 2016 году крупнейшим скандалом в истории страны. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Это крупнейший скандал в американской истории. Те, кто совершил это преступление, должны заплатить высокую цену. Нельзя допустить того, чтобы подобное повторилось в нашей стране», - написал Трамп.

Ранее Национальная разведка США опубликовала доклад о том, что администрация экс-президента страны Барака Обамы сфабриковала доказательства о вмешательстве России в выборы 2016 года.

По мнению американских спецслужб, такой шаг был продиктован необходимостью лишить Трампа победы на выборах.

Также в ФБР заявили о том, что штаб Хиллари Клинтон в 2016 году запустил фейк о связях Трампа с Россией.

#Россия #сша #Выборы #Дональд Трамп #Барак Обама #ФБР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 