Трамп назвал крупнейшим скандалом в истории США данные о вмешательстве РФ в выборы

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал новые сведения о влиянии России на президентские выборы в США в 2016 году крупнейшим скандалом в истории страны. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Это крупнейший скандал в американской истории. Те, кто совершил это преступление, должны заплатить высокую цену. Нельзя допустить того, чтобы подобное повторилось в нашей стране», - написал Трамп.

Ранее Национальная разведка США опубликовала доклад о том, что администрация экс-президента страны Барака Обамы сфабриковала доказательства о вмешательстве России в выборы 2016 года.

По мнению американских спецслужб, такой шаг был продиктован необходимостью лишить Трампа победы на выборах.

Также в ФБР заявили о том, что штаб Хиллари Клинтон в 2016 году запустил фейк о связях Трампа с Россией.