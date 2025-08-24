Владимир Зеленский несколько дней спустя встречи в Белом доме, пребывал в ступоре, в начале недели от него не было слышно ни одного заявления, но к выходным он демонстративно отверг все предложения российской стороны. На самой же встрече он улыбался президенту США Дональду Трампу и повторял «спасибо».

Речь идет о предложении Москвы о закреплении официального статуса русского языка и отказе проводить референдум о внесении поправок в Конституцию для признания регионов за Россией, а также Зеленский отказался выводить ВСУ с этих территорий. В это же время он выступил за размещение на территории Украины контингента НАТО, по сути одобрив иностранную интервенцию.

Бесспорные военные успехи ВС РФ в определенный момент заставляют Зеленского принять неизбежное, а потом в дело вступают западные лидеры, и все выходит на новый виток кровопролития. Напомним, сегодня, в День независимости Украины, российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ, и раскрыли цифры об истинных потерях Украины. Согласно цифровой картотеке украинского Генштаба, за три года СВО украинская армия потеряла убитыми и пропавшими без вести один миллион 720 тысяч человек.

И это уже не миллион человек, как примерно полгода назад говорилось в докладе нашего Министерства обороны. Потери ВСУ растут в арифметической прогрессии. К этому числу также можно добавить 10 миллионов, которые уехали и убежали из страны в последние годы.

«Сегодня можно с уверенностью констатировать, что празднование этой даты (День независимости - Прим.ред.) не что иное, как танцы на костях украинцев. Киевский режим остервенело продолжает геноцид собственного народа, стремясь вытравить его этническую, языковую и духовную идентичность», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О том, как проект «Украина» потерпел крах, и что собирается праздновать Зеленский на сегодняшнем Дне независимости, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».