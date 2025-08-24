МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России начнут проверять актуальность номеров на «Госуслугах»

Новый механизм планируется ввести в четвертом квартале 2026 года.
Екатерина Пономарева 2025-08-24 19:18:49
© Фото: Belkin Alexey, Global Look Press

В России начнут проверять актуальность номеров телефона, которые пользователи привязали к «Госуслугам». Об этом сообщают на сайте правительства.

Власти разрабатывают механизм проверки номеров. Благодаря ему правительство сможет бороться с киберпреступлениями. Механизм позволит проверить актуальность номеров телефона пользователей на Госуслугах и откреплять его при расторжении договора с оператором сотовой связи.

Разработкой такого механизма занимаются МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Минцифры, Минфин и ФСБ. Планируется ее завершить к четвертому кварталу 2026 года.

Напомним, власти планируют полностью изменить портал «Госуслуги». Разные услуги будут связаны между собой по отраслям. В правительстве прогнозируют, что к 2030 году почти все государственные услуги перейдут в электронный формат.

#в стране и мире #киберпреступления #Телефон #госуслуги
