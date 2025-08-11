МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Портал «Госуслуги» в России планируют полностью изменить

Разрозненные сервисы свяжут между собой по отраслям.
Константин Денисов 2025-08-11 05:42:12
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Правительство РФ планирует полностью изменить портал «Госуслуги». Об этом рассказал «Известиям» заместитель председателя кабинета министров - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Принципиальная разница с существующим форматом будет в том, что в будущем разные услуги свяжут между собой по отраслям.

«Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», - рассказал Григоренко.

По его словам, за каждой услугой закрепят персонального куратора, фото которого будет доступно всем пользователям.

В обязанности ответственного лица будет входить обратная связь с гражданами, а также устранение различных сбоев и ошибок.

По прогнозам правительства, к концу 2030 года 99% всех государственных услуг должны будут перейти в электронный вид.

В июле 2025 года на портале стали доступны 35 новых видов услуг.

#услуги #правительство РФ #госуслуги #Дмитрий Григоренко
