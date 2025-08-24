Киев «отбирал» военнопленных для нового сегодняшнего обмена 146 на 146 с Россией, «обменный фонд» Украины приближается к нулю, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что в России остаются тысячи украинских боевиков, пишет RT.

«Это хорошо. У нас же еще - тысячи пленных ВСУ», - прокомментировал он в своем Telegram.

Мединский отметил, что киевский режим «отбирал» военнопленных из числа 1000 пленных боевиков ВСУ, от которых Украина отказывается.

Он также сообщил, что на днях Российское военно-историческое общество, председателем которого Мединский является, передало в учреждения с украинскими военнопленными несколько тысяч книг. Речь идет о об учебниках по истории России и «брошюрах про бандеровщину».

«Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора», - заключил помощник президента.

Напомним, сегодня в Минобороны РФ сообщили об обмене по формуле 146 на 146. Сейчас наши ребята находятся в Белоруссии, где получат необходимую психологическую и медпомощь, после их доставят на Родину.