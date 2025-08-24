МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт назвал логичным запрет США на дальние удары по России

Позиция Вашингтона была бы странной, если бы США декларировали урегулирование и помогали с дальними ударами по России, считает эксперт.
Владимир Рубанов 2025-08-24 13:34:17
© Фото: defense.gov © Видео: ТРК «Звезда»

Было бы странно, если бы США продолжили наведение дальних ударов Украины по российской территории и передачу разведданных и при этом говорили бы о том, что они хотят мирно договориться о завершении конфликта на Украине. Об этом заявил «Звезде» политолог Павел Данилин.

«Мирные инициативы Трампа должны были получить подтверждение в виде реальных действий. И они как раз и получили их в виде завершения передачи данных по целенаведению и запрета нанесения ударов вглубь России», - сказал эксперт.

По его словам, решение администрации США может измениться в зависимости от результатов переговорного процесса и от того, насколько «прогнут» президента США его западные союзники.

Пентагон несколько месяцев запрещает киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, сообщила ранее The Wall Street Journal. В то же время Украина получит от США более трех тысяч ракет ERAM, которые способны поражать цели на расстоянии до 450 километров.

#ракеты #Украина #сша #переговоры #наш эксклюзив #урегулирование #дальнобойное оружие
