Было бы странно, если бы США продолжили наведение дальних ударов Украины по российской территории и передачу разведданных и при этом говорили бы о том, что они хотят мирно договориться о завершении конфликта на Украине. Об этом заявил «Звезде» политолог Павел Данилин.

«Мирные инициативы Трампа должны были получить подтверждение в виде реальных действий. И они как раз и получили их в виде завершения передачи данных по целенаведению и запрета нанесения ударов вглубь России», - сказал эксперт.

По его словам, решение администрации США может измениться в зависимости от результатов переговорного процесса и от того, насколько «прогнут» президента США его западные союзники.

Пентагон несколько месяцев запрещает киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, сообщила ранее The Wall Street Journal. В то же время Украина получит от США более трех тысяч ракет ERAM, которые способны поражать цели на расстоянии до 450 километров.