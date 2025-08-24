МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: Киев получит более трех тысяч ракет ERAM в ближайшие шесть недель

Ракеты ERAM способны поражать цели на расстоянии до 450 километров, Киеву придется запрашивать у США разрешение на их применение.
Ян Брацкий 2025-08-24 07:23:18
© Фото: defense.gov

Более трех тысяч американских авиационных ракет ERAM получит киевский режим в течение шести ближайших недель. Общая сумма пакета военной помощи составит $850 млн, пишет The Wall Street Journal. Львиную долю финансирования выделят власти Евросоюза.

Сообщается, что ракеты ERAM летят на расстояние до 450 километров. Это значит, что Киеву придется запрашивать у США разрешение на их применение, напомнило издание.

Газета не уточняет, что еще входит в состав транша, кроме авиационных ракет, однако отмечает, что Белый дом откладывал его одобрение до встреч президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Пентагон несколько месяцев подряд запрещает ВСУ использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Сообщается о нескольких пресеченных попытках киевского режима использовать американские дальнобойные системы ATACMS.

#Украина #сша #ЕС #военная помощь #ракеты ERAM
