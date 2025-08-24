Более трех тысяч американских авиационных ракет ERAM получит киевский режим в течение шести ближайших недель. Общая сумма пакета военной помощи составит $850 млн, пишет The Wall Street Journal. Львиную долю финансирования выделят власти Евросоюза.

Сообщается, что ракеты ERAM летят на расстояние до 450 километров. Это значит, что Киеву придется запрашивать у США разрешение на их применение, напомнило издание.

Газета не уточняет, что еще входит в состав транша, кроме авиационных ракет, однако отмечает, что Белый дом откладывал его одобрение до встреч президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Пентагон несколько месяцев подряд запрещает ВСУ использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Сообщается о нескольких пресеченных попытках киевского режима использовать американские дальнобойные системы ATACMS.