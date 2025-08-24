МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Боец показал самодельную «Воблу» из четырех дронов с местом для сброса мины

В 810-й бригаде морской пехоты также имеются своего рода небольшие научные центры, полностью заточенные на тему БПЛА.
Гоар Хачатурян 2025-08-24 12:31:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Разведывательный батальон 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота при помощи расчетов ПВН (постов воздушного наблюдения) обнаруживают и сбивают вражеские дроны. Далее морпехи восстанавливают технику, а еще интереснее - экспериментируют с ней, создают самодельные дроны для использования в ходе СВО.

Так, в мастерской, которая находится прямо в землянке, операторы бригады придумывают способы решения нестандартных задач. Командир взвода разведбата 810-й бригады с позывным Пегас показал в эфире «Военной приемки» на «Звезде» результат творчества «черных беретов» - супердрон «Вобла».

Эта железная конструкция состоит из четырех FPV-дронов, а с обратной стороны к ней прикреплено место для сброса противотанковой мины.

В бригаде также имеются центры, полностью заточенные на тему БПЛА. В них: класс, где операторы изучают устройство дронов; класс инженерной подготовки, где работают с боеприпасами. Здесь же занимаются восстановлением сбитых дронов.

«6 февраля этого года враг предпринял попытку массированной атаки, использовал очень много живой силы и техники. Один расчет 810-й бригады морской пехоты за 3 часа уничтожил 12 единиц техники», - рассказал заместитель комбата по военно-политической работе 810-й бригады с позывным Якуб.

Боец отметил, что против целой роты в пехоте и 12-ти единиц техники противника было всего три воина Черноморского флота.

Ранее «Военная приемка» рассказывала об операции, которую выполнили разведчики и артиллеристы 810-й бригады морской пехоты. Разведгруппа вычислила врага, а артиллерия одним ударом поразила лодку с десантом ВСУ.

