Герой РФ рассказал, как его бригада поразила лодку ВСУ с одного выстрела

Работа разведчиков и артиллеристов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота - одна из самых опасных. Пока разведка наблюдает за отрядом ВСУ, в дело вступает артиллерия. Командная работа, отработанная схема и - прямое попадание по лодке противника с первого выстрела.

«Специфика заключалась в том, что десант противника двигался на лодках, и одна из лодок противника с десантом была уничтожена расчетом самоходно-артиллерийской батареи прямым попаданием в лодку» - рассказал Герой РФ, заместитель командира 810-й бригады с позывным Сокол в эфире программы «Военная приемка» с Алексеем Егоровым на «Звезде».

Попадание было с дистанции в более 15 километров, рассказывает боец. Это - результат точного расчета разведки.

Внутри батальона есть специально обученные люди, которые проводят учет уничтоженной вражеской техники. Она, к слову, на данный момент составляет более 70-ти единиц.

Затем бойцы по возможности передают трофеи в виде дронов коллегам из другого отряда - инженерам. Те, в свою очередь, «реанимируют» и даже совершенствуют их.