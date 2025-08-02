Мигранты в «Аллигатор Алькатрас» устроили голодовку из-за условий содержания

Мигранты, находящиеся в центре предварительного содержания нелегалов во Флориде, известном как «Аллигатор Алькатрас», объявили голодовку, которая продолжается уже не менее десяти дней, в знак протеста против условий содержания, сообщает NBC.

Телеканал указал, что задержанные считают условия в центре бесчеловечными и опасными. По данным NBC, один из мигрантов, Педро Хернандес, был госпитализирован из-за последствий голодовки. Он был задержан иммиграционной полицией в июле и с тех пор находится в этом центре. Хернандес заявил, что не будет принимать пищу, пока сотрудники центра не начнут относиться к задержанным с уважением.

Ранее американские конгрессмены-демократы подвергли критике условия в этом центре, утверждая, что он переполнен, а также страдает от антисанитарии и нашествия насекомых, пишет NBC. Центр получил прозвище «Аллигатор Алькатрас» по аналогии с известной тюрьмой в Сан-Франциско.

В мае президент Трамп распорядился восстановить форт Алькатрас для размещения «жестоких преступников».