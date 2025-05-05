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Трамп распорядился заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас

Трамп откроет тюрьму Алькатрас, чтобы отправить в нее самых опасных преступников.
Дарина Криц 2025-05-05 02:36:00
© Фото: Walter G. Arce Sr.Keystone Press Agency Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп намерен вновь открыть тюрьму Алькатрас, расположенную на острове в заливе Сан-Франциско. Президент США хотел бы восстановить и заново открыть этот объект, и разместить там самых опасных преступников.

Как написал Трамп, он приказал соответствующим инстанциям снова открыть «существенно расширенный и перестроенный Алькатрас».

«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», - сообщил он в своей социальной сети Truth Social.

По его мнению, возобновление работы Алькатрас будет неким символом «закона, порядка и справедливости».

Одним из знаменитых узников этой тюрьмы был Аль Капоне - знаменитый гангстер и мафиози. Находясь в застенках, он написал письмо своему сыну Сонни. В 2021 году родственники Аль Капоне решили продать его вещи, самым ценным лотом стало это письмо.

#сша #Дональд Трамп #Алькатрас
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