Фронтовая творческая бригада МВО выступила с концертом в зоне СВО

Солисты фронтовой творческой бригады Московского военного округа выступили перед бойцами 3-й мотострелковой дивизии, выполняющими боевые задачи в зоне специальной операции. Концерт состоялся в одном из тыловых районов в Луганской Народной Республике.

На мероприятии присутствовали проходящие реабилитацию военнослужащие и штурмовики, которых вывели с линии боевого соприкосновения для отдыха. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

На концерте были представили песни военных лет и популярных отечественных рок-групп, а также современные патриотические композиции.

После выступления военнослужащие поблагодарили солистов за их поддержку. По словам, бойцов, такие выступления помогают снять стресс.

Напомним, подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях с самого начала специальной операции.