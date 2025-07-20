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Фронтовая творческая бригада МВО выступила с концертом в зоне СВО

Мероприятие провели для бойцов 3-й мотострелковой дивизии.
2025-07-20 06:36:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Солисты фронтовой творческой бригады Московского военного округа выступили перед бойцами 3-й мотострелковой дивизии, выполняющими боевые задачи в зоне специальной операции. Концерт состоялся в одном из тыловых районов в Луганской Народной Республике.

На мероприятии присутствовали проходящие реабилитацию военнослужащие и штурмовики, которых вывели с линии боевого соприкосновения для отдыха. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

На концерте были представили песни военных лет и популярных отечественных рок-групп, а также современные патриотические композиции.

После выступления военнослужащие поблагодарили солистов за их поддержку. По словам, бойцов, такие выступления помогают снять стресс.

Напомним, подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях с самого начала специальной операции.

#армия #Минобороны России #мотострелки #ЛНР #МО РФ #рок #песник
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