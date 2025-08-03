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Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

По словам президента, тысячи людей обеспечивают работу путей сообщения - от диспетчеров и инженеров до машинистов и проводников.
Анастасия Бобылева 2025-08-03 00:00:12
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин записал видеопоздравление с Днем железнодорожника. Он отметил, что этот праздник объединяет поколения людей, которые работали над созданием и развитием железных дорог в РФ.

«Мы отмечаем нынешний праздник в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В суровые военные годы наши железнодорожники проявляли неизменное мужество и стойкость, обеспечивали работу промышленности и снабжение фронта. Вместе со всей страной приближали долгожданную победу», - подчеркнул президент.

По словам Путина, и сейчас Россия сталкивается с угрозами, и пример предыдущих поколений вдохновляет работников обеспечивать надежное снабжение вооруженных сил. При этом работу путей сообщения поддерживают сотни тысяч людей - диспетчеры, инженеры, машинисты, проводники, ремонтники, путеобходчики, транспортные строители и не только. Российский лидер поблагодарил их за работу, а также выразил благодарность ветеранам отрасли.

Владимир Путин добавил, что железные дороги постоянно внедряют инновации и цифровые решения, повышают качество обслуживания пассажиров и перевозки грузов.

«Железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные знаковые проекты. Так расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке», - сообщил президент.

Он заявил, что в перспективе планируется проложить и обновить маршруты в Арктике - в частности, это касается республики Коми и полуострова Ямал. Также в скором времени в России построят высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что тестовым полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери. Протяженность этого отрезка пути составит 129 км.

#Владимир Путин #поздравление #железные дороги #день железнодорожника
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