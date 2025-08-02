МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы разнесли пункты управления ВСУ в Днепропетровской области

Цели были выявлены с воздуха и уничтожены.
2025-08-02 05:19:59
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчеты ударных дронов группировки «Восток» уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В населенном пункте Январское операторы БПЛА «Молния» нанесли удары по целям, выявленным с воздуха, ликвидировав пункты управления украинских вооруженных сил.

Ранее артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили, спрятанный в лесополосе, опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении в ДНР.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #молния #Днепропетровская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 