Расчеты ударных дронов группировки «Восток» уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В населенном пункте Январское операторы БПЛА «Молния» нанесли удары по целям, выявленным с воздуха, ликвидировав пункты управления украинских вооруженных сил.

Ранее артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили, спрятанный в лесополосе, опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении в ДНР.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.