В США заявили, что Уиткофф прилетит в Москву на этих выходных

Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф планирует посетить Москву на этих выходных. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Я надеюсь, он сможет добиться прорыва», - добавил Уитэкер, говоря об урегулировании украинского конфликта.

Напомним, о визите Стива Уиткоффа в российскую столицу стало известно накануне. Анонсировал его американский президент Дональд Трамп.

До этого сам спецпосланник выразил уверенность, что мир между Россией и Украиной будет достигнут.