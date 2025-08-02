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В США заявили, что Уиткофф прилетит в Москву на этих выходных

Ранее о его визите в российскую столицу сообщил Дональд Трамп.
Сергей Лебедев 2025-08-02 23:22:51
© Фото: Joyce N. Boghosian, Keystone Press Agency, Globallookpress

Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф планирует посетить Москву на этих выходных. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Я надеюсь, он сможет добиться прорыва», - добавил Уитэкер, говоря об урегулировании украинского конфликта.

Напомним, о визите Стива Уиткоффа в российскую столицу стало известно накануне. Анонсировал его американский президент Дональд Трамп.

До этого сам спецпосланник выразил уверенность, что мир между Россией и Украиной будет достигнут.

#Москва #Россия #в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #спецпосланник #стив Уиткофф
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