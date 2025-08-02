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WP: США может уничтожить более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи

Срок годности хранящихся на складе продуктов подходит к концу.
Константин Денисов 2025-08-02 22:52:15
© Фото: Wang Haizhou, XinHua, Globallookpress

США может уничтожить свыше 60 тысяч тонн гуманитарной помощи, хранящихся на американских складах по всему миру. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, после того, как глава Белого дома Дональд Трамп сократил программы предоставления гуманитарной помощи, значительная ее часть осталась невостребованной на складах.

Между тем, у продуктов уже заканчивается срок годности, поэтому использовать их по назначению не получится.

На одном только складе в Род-Айленде находятся 185 тысяч коробок с провизией, стоимость которых составляет суммарно 75 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил сектор Газа, который находится на грани гуманитарной катастрофы из-за масштабного голода. Израильские военные не подпускают мирное население к раздаче продуктов, периодически открывая по нему огонь якобы из-за угрозы.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #гуманитарная помощь
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