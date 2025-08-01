Уиткофф прибыл в сектор Газа на фоне гуманитарной катастрофы в регионе

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово возобновить переговоры с Израилем, но только когда в секторе Газа прекратится голод. По данным местного Минздрава, там от истощения погибли 154 человека, в том числе 89 детей. В Тель-Авиве, в свою очередь, обвиняют радикалов в краже гуманитарной помощи. Переговоры ХАМАС и Израиля шли на прошлой неделе в Катаре, но сорвались после того как еврейское государство, а также США отозвали свои делегации. Решение они объяснили тем, что ХАМАС не хочет прекращения огня. И сегодня в Газу прибыл спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он, в частности, осмотрел пункты раздачи гуманитарной помощи. А до этого встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Кортеж из белых внедорожников въезжает в пункт гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа. За бетонными блоками и колючей проволокой тысячи возмущенных палестинцев. И несколько палаток, где, вероятно, местным и выдают продукты и медикаменты. Такая картина предстала перед спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. В Газу он прибыл вместе с послом США в Израиле именно за тем, чтобы лично выяснить, как работают пункты гумпомощи и разработать план доставки продовольствия в эксклав, заявили в Белом доме.

Примерно в это же время появились кадры, как из самолетов над сектором Газа сбрасывают гуманитраную помощь. Сегодня это чуть ли единственный способ оперативно доставить продовольствие до жителей эксклава. Сотни фур с едой и медикаментами стоят на въезде в Газу в многокилометровых пробках в ожидании получения от Израиля спецпропусков.

«Несмотря на заявления Израиля о том, что маршруты колонн безопасные, грузовики по-прежнему задерживаются, подвергая опасности водителей, гуманитарных работников и людей. Длительное ожидание объясняется тем, что для наших групп, выезжающих из Керем-Шалома в Газу, выделили единственный маршрут, и израильская армия установила на нем специальный контрольно-пропускной пункт», - объяснилз пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По сообщениям местного Минздрава, от голода уже погибли 154 человека, в том числе 89 детей. Жителям сегодня за еду в буквальном смысле сегодня приходится бороться, рискуя жизнью.

«Я пошел за мукой для девяти человек. Мы проходило мимо, и началась стрельба. Все побежали к грузовикам, большинство людей задавили. Сегодня привезли молоко, и люди начали драться друг с другом, чтобы забрать его, а израильтяне начали стрелять. Мне страшно, но ведь человеку нужно есть. Что мне делать? Бояться или умереть от голода?», - рассказал один из местных жителей. «Я пошел в Зиким за мукой, но не смог туда зайти, потому что израильская армия стреляла по нам. Во втором грузовике была детская смесь. У меня трое детей. Я взял две банки: одну для своих детей и другую - для нуждающихся», - это уже рассказ другого мужчины.

Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов признал, что в Газе царит настоящий голод. Это в корне противоречит заявлению Биньямина Нетаньяху, который отрицает гуманитарную катастрофу, обвиняя ХАМАС в воровстве гумпомощи. Что интересно, прежде, чем посетить сектор Газа, спецпосланник американского президента сначала встретился именно с премьер-министром Израиля. Предмет их переговоров не раскрывается. Вероятно одной из тем могло стать возобновление переговоров о прекращении огня с ХАМАС. Неделей ранее США и Израиль отозвали своих переговорщиков из-за разногласий: возврата палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников и линии отвода израильский войск. Накануне лидеры движения ХАМАС выступили с заявлением:

«Продолжение переговоров в условиях голода в секторе Газа бессмысленно, особенно после того, как Израиль необоснованно вышел из переговоров на прошлой неделе, когда мы были на грани достижения соглашения».

Еще один вопрос, который волнует и США и Израиль - статус Палестины. На фоне гуманитарной катастрофы Франция, Великобритания, Канада и еще больше 10 стран выразили желание признать Палестинское государство. Сегодня его уже признают 147 стран. В Вашингтоне, равно как и в Тель-Авиве, против.

«Президент выразил свое недовольство и несогласие с лидерами Франции, Великобритании и Канады. Он считает, что это награда для ХАМАС в то время, когда именно они являются истинным препятствием на пути к прекращению огня и освобождению всех заложников. Президент хочет освобождения всех заложников», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт .

Сегодня движение ХАМАС заявило, что приезд Уиткоффа в сектор Газа - пропагандистское представление для сдерживания гнева. Между тем посол США в Израиле на своей странице сообщил, что за два месяца Соединенные Штаты доставили в эксклав более 100 млн порций еды. Сам Стив Уиткофф свою поездку в сектор Газа никак не комментировал, но, как заявил Трамп, сразу после этой командировки спецпосланник отправится в Москву.