Прощание с режиссером Ереминым пройдет 4 августа в театре Моссовета

Церемония прощания с театральным режиссером Юрием Ереминым пройдет 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе театра Моссовета.

«Прощание с Юрием Ивановичем Ереминым состоится 4 августа в 11:00 на Основной сцене Театра Моссовета», - говорится в сообщении.

Похоронят режиссера на Миусском кладбище столицы.

Еремин умер 1 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Творческая биография Юрия Еремина была насыщенной: он работал в Московском ТЮЗе, руководил театрами в Ростове-на-Дону, был главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии и Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени Чехова. С 2000 года Театр Моссовета стал для него настоящим домом, где он проработал многие годы, добавили в театре.