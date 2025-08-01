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Скончался народный артист России Юрий Еремин

Режиссер создал свой особый «литературный театр», адаптируя тексты классической литературы для сцены, отметили в театре Моссовета, где многие годы работал Еремин.
Дима Иванов 2025-08-01 23:10:54
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Народный артист России, выдающийся режиссер и педагог Юрий Еремин скончался, сообщили в Telegram-канале Театра Моссовета. Отмечается, что Еремин создал уникальный стиль «литературного театра», мастерски адаптируя произведения классической литературы для сцены. Его постановки, такие как «Мадам Бовари», а также спектакли по произведениям Лермонтова, Тургенева и Достоевского, вошли в репертуар театра и пользовались неизменной любовью зрителей.

Как рассказали в театре, вдохновение для постановок Еремин нередко черпал из кинематографа, преобразуя сюжеты в яркие сценические образы, как, например, в спектаклях «Casting/Кастинг» и «Морское путешествие 1933 года». В Театре Моссовета подчеркнули, что для Еремина искусство должно было волновать душу, иначе оно теряло смысл, и его работы всегда глубоко затрагивали зрителей.

Отмечается, что Еремин, будучи учеником Павла Хомского, сам стал наставником для многих известных артистов и режиссеров, которые с теплотой вспоминали его вклад в их успех. Его отличала способность глубоко и точно работать с актерами, а также уникальный юмор и талант доступно объяснять систему Станиславского так, что она становилась понятной навсегда.

Творческая биография Юрия Еремина была насыщенной: он работал в Московском ТЮЗе, руководил театрами в Ростове-на-Дону, был главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии и Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени Чехова. С 2000 года Театр Моссовета стал для него настоящим домом, где он проработал многие годы, добавили в театре.

#в стране и мире #театр #театр Моссовета #Юрий Еремин
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